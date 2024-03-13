AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki “Kentsel dönüşüm” projelerini açıkladı

"2005 yılından itibaren 2019'a kadar Altındağ'da 50 binden fazla kaçak yapı yıkarak, modern konutlar yaptık. Büyük yollar, bulvarlar açtık. Mülkiyet problemini çözdük. Çinçin diye bir mahalle vardı, Ankara'da asayiş problemi ile ünlenen. Bu mahalledeki dönüşüm çalışmamızın Türkiye'de benzeri yok. Bugün mahallenin adı artık Gültepe Mahallesi oldu. Gecekonduların yerini modern konutlar aldı. Onun yanı sıra parklar, yüzme havuzu, spor tesisi, kadın ve gençlere yönelik eğitim kültür tesisleri, emniyet binası, tapu binası, yurt gibi imkanları da buraya sağlayarak sosyal dönüşümün de fitilini ateşledik. Bugün Altındağ kentsel dönüşüm konusunda bir marka konumundadır.





Altındağ'daki yıkımlarımızın hiç birinde kavga gürültü çıkmadı. Çünkü biz insanlarımızı ikna ettik. Onlara çok daha avantajlı koşullar sağladık. Biz kimseyi ayırmadık, kimseyi kayırmadık, adaletten sapmadık.

Modern konutların yanı sıra, her mahalleye büyük parklar, yeşil alanlar, kültür merkezleri, spor tesisleri, kadınlar ve gençlere yönelik eğitim tesisleri, sağlık merkezleri, karakollar, ana okulları, yüzme havuzları, nikah ve düğün salonları, camiler, kütüphaneler yaptık. Ankara'yı gezin, en çok belediye tesisinin, belediye eliyle yapılmış kamu tesisinin bulunduğu ilçe Altındağ'dır. 15 yıllık görev sürem boyunca Altındağ'a yüzlerce eser ve tesis kazandırdık.





"ÖNCELİKLİ İŞLERİMİZDEN BİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜM OLACAK"

2004 yılından önce yüzde 85'i gecekondularla kaplı olan ve yüzde 70'i imarsız olan Altındağ'da uygulanan kentsel ve sosyal dönüşüm modelinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Veysel Tiryaki, yeni dönemde dönüşüm yapmayı hedefledikleri mahalleleri de sıraladı.







"Önder-Ulubey, Solfasol-Yıldıztepe-Bağlariçi, Örnek, İskitler, Doğantepe-Başpınar, Türk-İş Blokları - eski Altınpark Mahallesi" bölgelerinde hızla kentsel dönüşüme başlamak istediklerini ifade eden Veysel Tiryaki, şu açıklamada bulundu.







"Kentsel dönüşüm konusunda büyük bir birikimimiz var. Allah izin verirse yeni dönemde bu saydığımız bölgelerde hızla işe koyulmak istiyoruz. Dönüşüm için buraların önündeki engelleri tek tek aşacağız ve hemen kentsel dönüşümü başlatacağız. Bu konuda tecrübeli bir ekip iş başına gelecek inşallah. O mahallelerdeki vatandaşlarımızın taleplerini biliyoruz, sorunları da biliyoruz. Allah izin verirse 1 Nisan sabahı hemen işe koyulacağız."



