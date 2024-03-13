Ayaydın Akbelen için devrede

Her zaman yeşilin ve doğanın yanında yer aldığını, bundan sonra da yer almaya devam edeceğini vurgulayan Ayaydın kamuoyu ile paylaşılmak üzere şu açıklamayı yaptı:

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını üzülerek öğrendim.

Evet enerjiye ihtiyacımız var ve bunu ithal kaynaklar yerine yerli kaynaklarla sağlama konusundaki hassasiyeti de son derece makul buluyorum. Ancak Muğla için tarımın, doğaya saygılı sürdürülebilir turizmin de çok değerli olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, 2 ayı aşkın süredir yaptığım saha çalışmalarında Muğla'nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim.. Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanı'mıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim.

Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir"