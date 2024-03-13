Bakan Hakan Fidan: Mehmet Saygılı başkanım iki dönemdir canla başla çalışıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın iki dönemdir canla başla çalışarak hizmet ettiğini söyledi.

Bakan Fidan, "Şimdi yine bir seçim arifesindeyiz. Sizlerin sağduyusu, hikmeti irfanıyla, en doğru tercihi en iyi şekilde yapacağınıza hiçbir şüphem yok. Özellikle sizin çok yakından bildiğiniz bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Mehmet Saygılı başkanım iki dönemdir canla başla çalışıyor, Kırıkkale'ye hizmet veriyor. Başkanımızın özellikle Ankara ile kurduğu ilişkiler sizin için bakanlıklarda gösterdiği mücadele, meclis koridorlarında gösterdiği mücadele, buraya biraz daha hak alalım, kaynak aktaralım, biraz daha evrak işlerimiz hızlı gitsin diye yaptığı çalışmaları ben yakından takip ediyorum. Onun için ben Mehmet başkanımızın bir dönem daha sizler tarafından icazet alınması, yetkilendirilmesi, emaneti bir dönem daha taşımasını fevkalade önemli buluyorum" diye konuştu.