Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “30 binden fazla Gazzeli kadın ve çocuk şehit edildi”

Bakan Fidan, "20 yıldır çok çeşitli görevlerle hükümetimize, Cumhurbaşkanımızın yanında çalışarak hizmet etmekteyim. Devletimize hizmet eden bu organlar yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak icraat üretmek iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve güç gerektiriyor. Önceden de bu topraklar vardı, bu durumlar vardı, millet vardı, ama neden son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor. Tarihi adımlar atıyoruz. Tarihi başarılar ve zaferler kazanıyoruz. Bunun en önemli nedeni; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir. En büyük fark, bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır. Sizin verdiğiniz destekle sizin verdiğiniz oylarla Cumhurbaşkanımızın memlekete hizmet etmesi kendi vizyonuyla ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, beraberliği için gelişmesi için refahı için çalışması sizin ortaya koyduğunuz siyasi duruş ve güçle oluyor. Bunu hiçbir zaman için unutmayın" şeklinde konuştu.