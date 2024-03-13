Ekrem İmamoğlu reklamını yaptığı vaatleri tutmadı ve "Hatırlamıyorum" dedi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli para trafiği skandalıyla gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı.
"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI
İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.
İmamoğlu yine akabinde gelen "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.
''HATIRLAMIYORUM''— Sabah (@sabah) March 13, 2024
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine sorulan 2019 yerel seçimlerindeki vaatlerini unuttu. pic.twitter.com/ZhsqDL3PtW
"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"
İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.
İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada "Verdiği vaatleri unuttu, tutmadı" denilerek tepki çekti.