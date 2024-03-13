Ekrem İmamoğlu reklamını yaptığı vaatleri tutmadı ve "Hatırlamıyorum" dedi

İmamoğlu yine akabinde gelen "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.

"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"

İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada "Verdiği vaatleri unuttu, tutmadı" denilerek tepki çekti.