Hamza Dağ: 31 Mart’ta sadece pusulaya değil, geleceğe damga vuracağız

DAĞ VE ÜMİT ÖZLALE KUCAKLAŞTI

Dağ, daha sonra Sami Mollaahmet ile Kınık Poyracık Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Dağ, pazar yeri girişinde Özlale ile karşılaştı. İki aday samimi bir şekilde kucaklaştı. Renkli görüntülerin olduğu karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu.

Dağ daha sonra esnafı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Dağ, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.