İmamoğlu'nun "Engellendim" yalanına Şadi Yazıcı'dan fotoğraflı jet yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında 'Engelleniyoruz' söylemini sürdürdü. İmamoğlu, yapamadığı ya da eksik kaldığı her konuda ısrarla 'engelleniyoruz' diyerek soruları geçiştirmeye çalıştı. İmamoğlu'na engellendiği yerler sorulduğunda ise, konu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya geldi. İmamoğlu, Yazıcı'yı kendisi ile münakaşa ederek bir yere gelmeye çalışmak ile suçladı, KİPTAŞ konutlarının yapımı sırasında engellendiğini öne sürdü. Yazıcı'dan yanıt gecikmedi: Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki?