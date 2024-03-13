İmamoğlu'nun "Engellendim" yalanına Şadi Yazıcı'dan fotoğraflı jet yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında 'Engelleniyoruz' söylemini sürdürdü. İmamoğlu, yapamadığı ya da eksik kaldığı her konuda ısrarla 'engelleniyoruz' diyerek soruları geçiştirmeye çalıştı. İmamoğlu'na engellendiği yerler sorulduğunda ise, konu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya geldi. İmamoğlu, Yazıcı'yı kendisi ile münakaşa ederek bir yere gelmeye çalışmak ile suçladı, KİPTAŞ konutlarının yapımı sırasında engellendiğini öne sürdü. Yazıcı'dan yanıt gecikmedi: Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki?
İMAMOĞLU'DAN YİNE "ENGELLENİYORUZ" YALANI
Ekrem İmamoğlu, 5 yıldır İstanbul'u aksatan tüm sorunlarda 'engelleniyoruz' söylemine sığındı. Sık sık tatilleri, İBB Başkanlığı dışındaki polemikleri, parti içinde liderlik savaşı, Cumhurbaşkanlığı söylemleri ile gündeme gelen İmamoğlu, yeniden aday olduğu İBB Başkanlık yarışında da tüm stratejisini 'engelleniyoruz' söylemi üzerine kurdu. İmamoğlu, bir canlı yayınında da sıkıştığı her soruda, "Engellendik." söylemi ile soruları geçiştirdi.
"ŞADİ YAZICI KİPTAŞ YAPILIRKEN BİZİ SABOTE ETMEYE KALKTI"
İmamoğlu, sık sık karşı karşıya geldiği Şadi Yazıcı'yı canlı yayında da hedef aldı. Tuzla'daki yap-sat modeli KİPTAŞ sürecinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın süreci sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.
İmamoğlu, Yazıcı'nın kendisi ile polemiğe girerek gündeme gelmeye çalıştığını da iddia etti.
CHP'nin İBB Adayı KİPTAŞ eliyle Tuzla'da yapılan yap sat konutların yapımını engellemeye çalıştığımızı söylemiş ! :)— Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) March 13, 2024
Soru şu: Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki?
Öte yandan 5 yıl boyunca İBB'yi Tuzla'ya hizmete davet ettiğim doğrudur.
Maalesef… pic.twitter.com/OYmBTygm1r
YAZICI'DAN JET YANIT
Şadi Yazıcı, X hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na jet hızı ile yanıt verdi. Yazıcı, KİPTAŞ konutlarının yapımı sırasında açılışa katıldığı bir fotoğrafı ekleyerek şu ifadeleri kullandı:
CHP'nin İBB Adayı KİPTAŞ eliyle Tuzla'da yapılan yap sat konutların yapımını engellemeye çalıştığımızı söylemiş!
Soru şu: Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki?
Öte yandan 5 yıl boyunca İBB'yi Tuzla'ya hizmete davet ettiğim doğrudur.
Maalesef kendisi: "Nuh demiş Peygamber dememiştir" yarım kalmış İBB işlerini bile tamamlamamıştır.
Suçluyum. Suçum budur !