“Kadın Dostu Belediye” olacağız

Cumhur İttifakı'nın Adana Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, beraberinde Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile birlikte SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. Projelerinden bahseden Cingözler, "Çukurova Belediyesi 'Kadın Dostu Belediye' olacak" dedi.

Amacının Adana'nın ilk kadın belediye başkanı olmak olduğunu dile getiren Firdevs Cingözler, "Belediye başkanı olup farkımızı gösterip, kadınların neler yapacağını göstereceğiz. Halkımızın alt yapı ve üst yapı sorunu olmayan, sosyal donatı alanları ile huzur ve güven ortamı tesis edilmiş, daha yaşanabilir bir Çukurova hayaliyle yola çıktık. Hedefimiz, şehrimizde bugüne kadar görmezden gelinen sorunları çözerek halkın yüzünü güldüren belediyecilik örneği sergilemek" diye konuştu.