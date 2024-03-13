Kripto FETÖ’cü temizliği sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 6 yılda şifresini kırdığı 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen hard diskin içindeki 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru yaklaştı. FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personelinin daha deşifre olmasının ardından 2023 Aralık ayında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak idari soruşturma başlatılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda kripto isimlerin yer aldığı yeni bir listeyi daha kritik birimlere gönderdi. Özel Harekât Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı birimlerinde görev alıp listede bulunan personel görevlerinden uzaklaştırılarak pasif görevlere çekildi. Bu personel hakkında değerlendirme yapılarak soruşturma açılabileceği öğrenildi.