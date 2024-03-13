Menemen’e tarihi yatırım! CHP’li Büyükşehir’in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

"31 MART'TA BAYRAM YAŞAYALIM"

Menemenlilerden seçimde destek isteyen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kıymetli esere 100. Yıl Köprülü Kavşağı ismini verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan İzmir'imizin ve Menemen'imizin, onun çizdiği yolda hedef olarak belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla her bir ferdiyle şehrimizi hak ettiği yere taşıyalım. Gelin bayramdan önce bir bayram da 31 Mart'ta yaşayalım."