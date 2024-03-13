Muharrem İnce’den, CHP’nin Ankara ve İstanbul adaylarına salvolar

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını deyim yerindeyse haşladı. İnce, "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz. Halkın parasını kendi reklamını yapmak için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" dedi.
"BÜTÜN BÜYÜKŞEHRİN PARALARI BİLLBOARDLARA AKIYOR"
İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş için şu ifadeleri kullandı:
"31 Mart'ta seçim var. Bu seçim antidemokratik bir seçim yolda gelirken gördünüz. Mansur Yavaş bu kadar parayı nereden bulmuş, bu nasıl bir reklam, bu nasıl bir billboard? Bütün büyükşehrin paraları billboardlara akıyor. Mansur Yavaş belediyenin paralarıyla kampanya yapacak."