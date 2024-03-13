Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce’den, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına salvolar
Giriş Tarihi: 13.3.2024 18:33 Son Güncelleme: 13.3.2024 19:01

Muharrem İnce’den, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına salvolar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığındaki "paradan kule" görüntülerine ve Mansur Yavaş'ın hizmet için harcanması gereken paraları billboardlara aktarmasına tepki gösterdi. "Mansur Yavaş bu kadar parayı nereden bulmuş?" diye soran İnce, İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para sayma görüntüleri için de "Şimdi de kuleciler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Muharrem İnce’den, CHP’nin Ankara ve İstanbul adaylarına salvolar

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını deyim yerindeyse haşladı. İnce, "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsiniz. Halkın parasını kendi reklamını yapmak için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" dedi.

"BÜTÜN BÜYÜKŞEHRİN PARALARI BİLLBOARDLARA AKIYOR"

İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş için şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta seçim var. Bu seçim antidemokratik bir seçim yolda gelirken gördünüz. Mansur Yavaş bu kadar parayı nereden bulmuş, bu nasıl bir reklam, bu nasıl bir billboard? Bütün büyükşehrin paraları billboardlara akıyor. Mansur Yavaş belediyenin paralarıyla kampanya yapacak."

İMAMOĞLU'NA KULECİ, YAVAŞ'A BILLBOARDCI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in deste deste paraları üst üste koyduğu ve resmen bir kule şekline getirdiği videoları da eleştiren İnce, "Şimdi de kuleciler ortaya çıktı." diye konuştu.

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Muharrem İnce’den, CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına salvolar
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