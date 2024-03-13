Uyuşturucu parası bir babayı katil etti

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i (38) av tüfeğiyle vurarak öldüren Tamer Evren (66) tutuklandı. Katil zanlısı Evren emniyetteki ifadesinde; "Uyuşturucu kullanmak için benden para istedi. 200 lira verdim. Bana 'Uyuşturucuya zam geldi. 300 TL oldu, 100 TL daha ver' dedi. Bakkala borcumuz var, daha fazla para veremem dedim. Aramız da bu yüzden kavga çıktı. Bana satırla saldırınca kendimi korumak istedim. Oğlumu vurduktan sonra 112'yi arayarak gelin beni alın oğlumu vurdum dedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

"UYUŞTURUCUYA ZAM GELDİ"

Olay, 11 Mart'ta Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre; 'Uyuşturucu madde satın alma ve kullanma' suçundan kaydı bulunan Hazım Evren, babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi. Emekli olan Tamer Evren, oğluna 200 TL para verdi. Hazım Evren babasına "Uyuşturucuya zam geldi. 300 TL oldu, 100 TL daha ver" dedi. Baba Evren, "Bakkala borcumuz var. Daha para veremem" diyerek oğlunun istediği ret etti.

SATIRLA BABASINA SALDIRDI

Baba ile oğlu arasında bu konu yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uyuşturucu bağımlısı Hazım Evren, eline aldığı satırla babasına saldırdı. Baba Evren kendisini korumak için evde bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle oğluna doğru ateş etti. Ağır yaralanan Hazım Evren, olay yerinden hayatını kaybederken polisi arayarak kendini ihbar eden baba Evren, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"OĞLUMU VURDUM GELİN BENİ ALIN"

Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hazım Evren'in cenazesi yapılan otopsinin arından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Katil zanlısı baba Tamer Evren emniyetteki sorgusunda; "Uyuşturucu kullanmak için benden para istedi. 200 lira verdim. Bana 'Uyuşturucuya zam geldi. 300 TL oldu, 100 TL daha ver' dedi. Bakkala borcumuz var, daha fazla para veremem dedim. Aramız da bu yüzden kavga çıktı. Bana satırla saldırınca kendimi korumak istedim. Oğlumu vurduktan sonra 112'yi arayarak gelin beni alın oğlumu vurdum dedim. Pişmanım" dedi, tutuklandı.