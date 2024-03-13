Yeni bir kilimli için yepyeni projeler

Zonguldak AK Parti Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun projeleri açıkladı. Altun "2019'da 'Terk edilen değil, tercih edilen Kilimli' için çalışacağız demiştik. Hizmetlerimizle beraber on yıl aradan sonra nüfusumuz artmaya başladı. Şehri güzelleştiren tüm hemşerilerimiz artık geri dönüyor. Artık insanların gururla Kilimliliyim dediği bir yer olma yolunda gidiyoruz. Bunun için Ankara'ya daha çok gideceğiz. Bakanlıklarda yatacağız. Daha çok isteyeceğiz. Daha çok alacağız" dedi. Altun'un yeni dönem projeleri arasında "Hisararkası Sahil Projesi, Kilimli Halk Plajı, Sinan Şen Yaşam Parkı Projesi, Radartepe Sosyal Tesisleri ve Seyir Terası, Millet Bahçesi Projesi, Terminal projesi, Kapalı Spor Salonu, TOKİ, Kentsel dönüşüm, Aile Sağlığı Merkezi, Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi" yer aldı.