20 ilde SİBERGÖZ-25 operasyonu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak Sibergöz- 25 operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda Türk lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 2️⃣0️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-25" operasyonlarında 5️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 14, 2024
Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların… pic.twitter.com/9GOWMLJfUm
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE VURGUN
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt'te operasyon düzenledi.
Sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım" paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400 bin Türk Lirası haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
KAPARO VE DEPOZİTO DOLANDIRICILIĞI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir'de operasyon düzenlendi.
Oltalama siteleri üzerinden "Kiralık Ev, Ürün Satışı" adı altında ilan vererek "Kaparo/Depozito Bedeli" adı altında 120 müştekiden 5 milyon Türk lirası haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.
FOREX YATIRIM DOLANDIRICILIĞI
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da operasyon düzenlendi.
Sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım" temasını üzerinden 6 müştekiden 500 bin Türk lirası haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda "Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
"SİBER DEVRİYE GÖREVİNİN BAŞINDA"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.