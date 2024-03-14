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Giriş Tarihi: 14.3.2024 16:29

Adana değişim istiyor

Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini gezip, seçim ofislerinin açılışını yaptı ve vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarına destek isteyen Kocaispir, “Adana’mızı ve ilçelerimizi kalkınma hamleleri ile geleceğe taşıyacağız. Her ilçemizi spor tesisleri ile buluşturacağız. Çocuklarımıza masal evleri, küçük bilim merkezleri, dene yap atölyeleri kuracağız. Çiftçimize tohum, fide, gübre, veteriner desteği sağlayacağız” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana değişim istiyor

31 Mart'tan sonra Adana'da yepyeni bir dönem başlayacağını dile getiren Kocaispir, "Bu yeni dönemin adı Adana'nın altın çağı olacak. Dersimize iyi çalıştık. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren iş başına geliyoruz ve icraatları birbiri arkasına gerçekleştireceğiz. Adana'nın makûs talihi son bulacak. Önümüzdeki 5 yılın sonunda çok büyük bir koordinasyonla Adana ve tüm ilçelerimiz altın çağını yaşayacak" diye konuştu.

İlçelerde coşkuyla karşılanan Kocaispir, "Hemşehrilerimizin inancı, azmi, kararlılığıyla görüyoruz ki Adana değişim istiyor. Adana hizmet istiyor. Bizi bağrına basan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerimize altyapı, üstyapı, sosyal hizmetleri en iyi ve en güzel şekilde getireceğiz. Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışı ile Adana'mızı en güzel yarınlara hep birlikte hep beraber taşıyacağız. Adana kazanacak." şeklinde konuştu.

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Adana değişim istiyor
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