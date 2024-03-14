31 Mart'tan sonra Adana'da yepyeni bir dönem başlayacağını dile getiren Kocaispir, "Bu yeni dönemin adı Adana'nın altın çağı olacak. Dersimize iyi çalıştık. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren iş başına geliyoruz ve icraatları birbiri arkasına gerçekleştireceğiz. Adana'nın makûs talihi son bulacak. Önümüzdeki 5 yılın sonunda çok büyük bir koordinasyonla Adana ve tüm ilçelerimiz altın çağını yaşayacak" diye konuştu.

İlçelerde coşkuyla karşılanan Kocaispir, "Hemşehrilerimizin inancı, azmi, kararlılığıyla görüyoruz ki Adana değişim istiyor. Adana hizmet istiyor. Bizi bağrına basan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerimize altyapı, üstyapı, sosyal hizmetleri en iyi ve en güzel şekilde getireceğiz. Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışı ile Adana'mızı en güzel yarınlara hep birlikte hep beraber taşıyacağız. Adana kazanacak." şeklinde konuştu.