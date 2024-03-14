Gazze için 40 bin ton yardım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, krizin başından bu yana Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımın 40 bin tonu aştığını belirterek "Ramazan ayında da Gazzeli kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Geçtiğimiz hafta ABD'de gerçekleştirilen Fidan-Blinken görüşmesinde en fazla zaman ayrılan konunun Gazze olduğunu belirten Keçeli, 1489 vatandaş ve KKTC vatandaşının Gazze'den tahliye edildiğini dile getirdi. Keçeli, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki sıcak başlıklara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:"Oradaki insani felaket giderek daha kötü bir hale dönüşüyor. Krizin başından bu yana Gazze'ye yaptığımız yardım 40 bin tonu aştı. Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu da başladı. Buraya da destek sağlamak üzere yaklaşık 9 bin ton tıbbi malzeme ve bebek malzemesi tedarik ettik. Bir miktar paraşüt de Ürdün makamlarına bu operasyona destek vermek üzere iletildi. Gazze'den tahliye bu sabah itibarıyla 1489 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik.ABD'nin Gazze'deki insani felakete bir çözüm arayışı içine girmesini dünya kamuoyunun ABD üzerinde kurduğu baskının bir sonucu olarak görüyoruz. Deniz yoluyla, hava yoluyla yardım ulaştırılması, kara yoluyla ulaştırılacak bir yardımın ne nitelik ne de nicelik olarak alternatifi değil. Bu bizim öznel bir değerlendirmemiz değil, BM ve sivil toplum kuruluşları da aynı gözlemde bulunuyorlar. Washington'da Amerikalılara verdiğimiz mesajların temelinde bu yatıyor: Bir an önce ateşkesi sağlayalım, bu esnada da insani yardımların en etkili ve hızlı sürdürülebilir şekilde Gazze'ye girmesi için İsrail üzerindeki bütün etkinizi kullanın."KEÇELİ, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ABD ziyaretinde, terörle mücadele konusunda Washington'a net mesajlar verildiğini söyledi. Keçeli, "Terörle mücadele alanında bizim ABD'ye çok net bir mesajımız oldu. PKK, YPG ve FETÖ'yle ilgili beklentilerimizi net bir şekilde ilettik. Müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alanlarla işbirliği yapmasının kabul edilemez olduğunu belirttik. Türkiye- ABD stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin ABD'nin YPG'ye verdiği destek olduğunu aktardık" dedi.