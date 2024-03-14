‘Kafa koparan Fatih’ ifadeye çağrıldı

HP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. CHP İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık görüntülerde yer alan diğer şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Savcılığın 3 ismi, deste deste paraların ne amaçla ve nereden getirildiğine ilişkin sorgulayacağı öğrenildi.Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen ve buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu iddia edilen Keleş, 2014 yılından beri İmamoğlu'nun yanında yer alıyor.Beylikdüzü Belediyesi'nde 2014 yılında meclis üyeliği görevinde bulunan Keleş, şu anda hem İmamoğlu'nun danışmanlığını hem de İBB Spor Kulübü Başkanlığı görevini yönetiyor. Aralık 2019'daki kaydın çekildiği yer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğu ifade edildi. Binanın o dönem satışını yapan Ali Gül'ün ise CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne ocak ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklananlar arasında olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, skandalla ilgili bir soru üzerine, "Makbuz var, kendi aralarında teslim-tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir" ifadelerini kullandı.