Tembel başkan emek hırsızlığı yapıyor

umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Kağıthane mitinginde vatandaşlara seslendi. İstanbul'un ve İstanbulluların 5 yıldır beceriksiz ve tembel yönetimin elinde çile çektiğine vurgu yapan Kurum, CHP'li İBB yönetimini ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Murat Kurum şöyle konuştu:Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Kağıthane'ye en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Bunlar hizmetten anlamaz, eser üretemez. En iyi yaptıkları şey yalan söylemek. Dün birine daha şahit olduk. İBB Başkanı 'Biz İstanbul'a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık' diyor. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir Başkan döneminde temelleri atılan metro projelerini 'sıfırdan yaptım' diyerek yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı, icraat hırsızlığı yapıyor.4 yıl önce hafriyat dökülerek kapattıkları Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde 'yapım çalışmalarına başlama töreni' yaptılar. Orada bile 'temel atma' diyemediler. Çünkü ortada ne temel var ne metro. Bunu da seçim korkusuyla yaptılar. Ama korkunun artık ecele faydası yok. Bu millet bunun hesabını 31 Mart'ta teker teker sorar.Bir tarafta koca 5 yılda İstanbul'a sözlerini tutmayanlar, kendi ihtirasları için İstanbul'un kaynaklarını çarçur edenler var. Bu seçim, algıyla eser adamlarının arasındaki seçim olacak. Bu seçim yalan söyleyenlerle, verdiği sözleri gerçekleştirmek için çalışanların seçimi olacak. Bu seçim Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'un ilçelerinin parlaması için, gençliğin geleceğe umutla bakması için olacak.Kağıthane- Büyükçekmece tüneli ile trafiği bir sorun olmaktan çıkaracaklarını belirten Kurum, Kağıthane ile ilgili projelerini, "Kazlıçeşme-Bayrampaşa- Gaziosmanpaşa-Kağıthane-Levent metromuzu; Kağıthane-İTÜ-Ayazağaİstinye- Şişhane-Kağıthane metromuzu 2.5 yılda bitireceğiz. Gürsel Mahallemize yakışır bir kapalı pazar yeri ve otopark yapacağız. Şirintepe Mahallemize de bir otopark kazandıracağız. Çeliktepe İETT Garajını mahalle bahçesi, otopark ve park olacak şekilde siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Seyrantepe'mize katlı otopark ve pazar yeri yapacağız. Cendere Deresi'nin hızlıca düzenleme projesini hızlıca hayata geçireceğiz.Murat Kurum, akşam da Bağcılar'da düzenlenen Gümüşhaneliler ile İftar Sofrası programına katıldı. İftar salonunda Oybirliği Platformu adlı sivil toplum kuruluşunun standına da uğrayan Kurum, burada, eğitim amacıyla hazırlanan temsili oy pusulasına mühür bastı.İBB Başkan Adayı Murat Kurum, dün TÜMSİAD'ı da ziyaret etti. İstanbul'u küresel ticaretin merkezi haline getireceklerini söyleyen Kurum, "İstanbul'un ticaretine kamu, belediye, özel sektör hep birlikte bütüncül bir anlayışla yaklaşacağız. Güçlü ev ekonomisi ve güçlü esnaf diyerek emekçimizin, emeklimizin, üre ticimizin, kadın ve gençlerimizin yanında olacağız. Ara teknik eleman konusunda sıkıntılar var, biliyoruz. İBB olarak ara teknik eleman yetiştirilmesi konusunda sanayicilerimizle birlikte yerinde yetiştirdiğimiz ve sertifikalandırdığımız ara elemanlar ile üretime istihdama katkı saylayacağız" diye konuştu.