Turgut Altınok’tan bir müjde daha! Ankara’da elektirikli taksi dönemi başlıyor

ANKARA'DA ELEKTRİKLİ TAKSİ DÖNEMİ

Ankara'da yaklaşık 8 bin taksi bulunduğunu kaydeden Altınok, taksici esnafı için projelerini şöyle sıraladı:

"Büyükşehir olarak arabayı biz alacağız. Gaz parası ve yedek parçaya ödediğiniz para kadar yani ayda 45-50 bin lira ödeyerek, 2,5-3 yılda araba sahibi olacaksınız. Toplam maliyeti 8 milyar 800 milyon yapıyor. Sizlerle konuşacağız tek tep diyorsanız tek tip ya da Togg araçlar alacağız. Yeşil çevre, havası daha temiz şehir için önemli bir adım olacak hem de gaz, yedek parça giderinden kurtulacaksınız. Bu elektrikli araçların 650 km de menzili var. Biz şarj istasyonları da yapacağız. Ve meseleyi kökten çözeceğiz. Koruma kalkanı istiyorsanız onu da yapacağız, kurşun geçirmez yapacağız. Durak yerlerinizi de hızlı şekilde yapacağız. Ayrıca büyükşehrin alanında olan duraklardan kira da almayacağız."