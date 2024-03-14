Turgut Altınok’tan bir müjde daha! Ankara’da elektirikli taksi dönemi başlıyor

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nı ziyaret etti.
Ziyarette Oda Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetimiyle bir araya gelen Altınok, taksici esnafının sorunlarını dinledi, Ankara için projelerini anlattı. 31 Mart'tan sonra Ankara'daki tüm taksilerin elektrikli araçla değiştirileceği sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile taksici esnafının sorunlarını konuştuğunu belirten Altınok, ÖTV indirimi ile ilgili taksicilerin beklentilerini ilettiğini anlattı.
ANKARA'DA ELEKTRİKLİ TAKSİ DÖNEMİ
Ankara'da yaklaşık 8 bin taksi bulunduğunu kaydeden Altınok, taksici esnafı için projelerini şöyle sıraladı:
"Büyükşehir olarak arabayı biz alacağız. Gaz parası ve yedek parçaya ödediğiniz para kadar yani ayda 45-50 bin lira ödeyerek, 2,5-3 yılda araba sahibi olacaksınız. Toplam maliyeti 8 milyar 800 milyon yapıyor. Sizlerle konuşacağız tek tep diyorsanız tek tip ya da Togg araçlar alacağız. Yeşil çevre, havası daha temiz şehir için önemli bir adım olacak hem de gaz, yedek parça giderinden kurtulacaksınız. Bu elektrikli araçların 650 km de menzili var. Biz şarj istasyonları da yapacağız. Ve meseleyi kökten çözeceğiz. Koruma kalkanı istiyorsanız onu da yapacağız, kurşun geçirmez yapacağız. Durak yerlerinizi de hızlı şekilde yapacağız. Ayrıca büyükşehrin alanında olan duraklardan kira da almayacağız."