Yüksek yargıdaki krizin giderilmesine yönelik çalışma tamamlandı! AYM yeniden yargılanma talebinde bulunamayacak

TBMM'YE GÖNDERİLECEK

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan teknik çalışmanın seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yüksek yargıdaki krizin giderilmesine yönelik teknik bir çalışmanın yapıldığı sinyalini veren Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruya bakacak bölümünün Yargıtay ve Danıştay'dan gelen hukukçulardan oluşması yönünde bir Anayasa değişikliği yapılırsa bunun Türkiye için olumlu olacağını belirtmişti. Tunç, "Bireysel başvuru kararları Yargıtay ve Danıştay'dan gelen hukukçulardan oluşan bölümde görülürse o zaman özellikle Yargıtay incelemesinden geçmiş bir kararın hak ihlali bakımından incelemesini hukukçular yapmış olur. Burada hukukçu olmayanlardan oluşan bir ekip tabi farklı kararlara neden olabiliyor. Bu bir Anayasa değişikliği gerektirebilir" ifadelerini kullanmıştı.