Adanalı kadınlar sordu, belediye başkan adayları cevapladı

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında 'Adana'nın Kadınları Soruyor, Başkanlar Cevaplıyor' toplantısı düzenlendi. Adana Müzesi'nde gerçekleşen toplantıya Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar, Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler ile Sarıçam Belediye Başkanı ve başkan adayı Bilal Uludağ katıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yer aldığı 'Adana'nın Kadınları Soruyor, Başkanlar Cevaplıyor' buluşmasında adaylar kadınların yaşam kalitesini arttıracak projelerini anlattı, yöneltilen soruları cevapladı.

ADANA KADINLARIN EN ÇOK YAŞAMAK İSTEDİKLERİ ŞEHİR OLACAK

Toplantıda konuşan Milletvekili Sunay Karamık, "Bu seçim birçok açıdan ilkleri barındırıyor. Bugün de bir ilki yaşıyoruz. İlk defa Adana Büyükşehir ve dört merkez ilçe adayları bir araya gelip toplumun her kesimini temsil eden kadınlarla buluşuyor. Hepimizin ortak sevdası, tasası, derdi Adana'mız. Başkan adaylarımızın hepsi projelerinde kadınlara yönelik hizmetlere önemli yer verdiler çünkü Cumhur İttifakı olarak bizim bir iddiamız var. Adana'ya hizmet ederken toplumun hiçbir kesimi ayırt edilmeyecek, ötekileştirilmeyecek, ihmal edilmeyecek. Kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünsel hizmet bizim desturumuz. Benim de bir iddiam var, Türkiye genelinde yerel yönetimlerde Adana Büyükşehir ve 15 ilçe 'Kadın Dostu Belediyecilik' konusunda en önde yer alacak ve Adana kadınların en çok yaşamak istedikleri şehir olacak" dedi.

BİZLER DE SAHADA ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının kenti geleceğe iyi şekilde hazırlayacağına inandığını belirterek, "Cumhur İttifakı adayları için bizler de sahada çalışacağız. İnşallah kadınların, gençlerin ve Adana'nın gücüyle adaylarımızın yolu açık olacaktır" derken, başkan adayları katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

GÜÇLÜ ADANA GÜÇLÜ KADINLARLA MÜMKÜNDÜR

Büyükşehir adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kadınların var olmadığı hiçbir mücadelede başarıya ulaşmanın güç olduğunun altını çizerek, "Bugün kadınlarımızın ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarına daha fazla eğilmesi, bu sorunlara çözüm üretmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Adana, kadınların gücüyle, sizlerin büyük desteğiyle güzelleşecek. Tüm kadınlarımızla birlikte aile dostu sosyal belediyecilik anlayışıyla Adana'mızı kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz. Kadınların gurur duyacağı bir Adana'yı hep birlikte hazırlayacağız. Güçlü Adana güçlü kadınlarla mümkündür. Biz yaşanabilir bir Adana'yı kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren şehrimizin yönetiminde kadınların hiç olmadığı kadar etkinliği olacak" diye konuştu.