AYM’nin yeni başkanı 21 Mart’ta belli olacak

Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme gereğince Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda Yüksek Mahkeme'nin iç tüzüğü gereği 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlamıştı. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimlerin ardından belli olacak. Görev süresinin dolması nedeniyle aday olamayan Arslan sadece oy kullanabilecek. Genel Kurul'da yapılacak seçimde 3'te 2 çoğunluk aranacak. Yani salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilecek ve seçim çoğunluk sağlanana kadar devam edecek.Zühtü Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan, 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday olmuş ve 25 Ocak 2019'daki seçimde salt çoğunluğunu alarak yeniden Başkan seçilmişti. Arslan son olarak 2 Şubat 2023'te yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve üçüncü kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmişti.