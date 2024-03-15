CHP’de parti içi kavgalarına yenisi eklendi! Yeni başkan adayından şaka gibi vaat: Tuvalet

CHP Genel merkezinin, mevcut 3 ilçe Belediye Başkanının da üzerini çizdiği ve yeni adaylarla seçime hazırlandığı Bursa'da sular bir türlü durulmuyor.
Üzeri çizilen 3 Belediye Başkanının da CHP'nin Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey'in programlarına katılmaması dikkat çekerken, özellikle Mudanya ilçesinde ise parti içi kavga farklı bir boyuta taşındı.
"BİR UMUMİ TUVALET BİLE YOK"
CHP'li Deniz Dalgıç, katıldığı programda kendisine projeleriyle ilgili olarak sorulan soruya öyle cevaplar verdi ki, 10 yıldır CHP yönetiminde bulunan Bursa'nın incisi Mudanya'nın çağın gerisinde kalmış bir kent olduğunu ima etti.
Dalgıç, "Bugün bana ilk göreve geldiğinde ilk ne yapacaksın diye sorarsanız, Mudanya'da umumi tuvalet yok. İnanamazsınız yani. Şuan en önemli en ortaya çıkan umumi tuvalettir.
Tabi ki, yol, otopark, yürüyüş alanları gibi sorunlar var ama, 21'nci yüzyıla girilirken, burayı bir turizm kenti yapmak yerine, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya getirmişiz" diyerek, Mudanya'daki CHP'nin içler acısı halini gözler önüne serdi.