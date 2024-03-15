CHP’de parti içi kavgalarına yenisi eklendi! Yeni başkan adayından şaka gibi vaat: Tuvalet

"BİR UMUMİ TUVALET BİLE YOK"

CHP'li Deniz Dalgıç, katıldığı programda kendisine projeleriyle ilgili olarak sorulan soruya öyle cevaplar verdi ki, 10 yıldır CHP yönetiminde bulunan Bursa'nın incisi Mudanya'nın çağın gerisinde kalmış bir kent olduğunu ima etti.