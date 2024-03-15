Güneş tarlası dolandırıcılığı CİMER’e takıldı

Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon başvurunun yapıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), dolandırıcıların da kâbusu oldu. Yapay zekâ uygulamaları ve teknolojik yazılımlarla donatılan CİMER'in şikâyetleri ilgili kurumlara aktarması ile hızlı şekilde sorunlara çözüm üretiliyor. Son olarak güneş tarlası kuracaklarını ileri sürerek vatandaşlardan milyonlarca lira toplayan Kainat Holding ve iştiraki Enerji Tarlası ile İhya Holding hakkında CİMER'e şikâyet yağdı. Güneş santralleri kurma vaadiyle sözde arsa satışı yapılan vatandaşların, arsanın 10 yıl vadeyle kira geliri getireceği ileri sürülerek dolandırıldığı sistem çökertildi.