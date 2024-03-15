Hedef daha yeşil Bursa

Parklarıyla, yenilebilir enerji kullanımıyla 'Yeşil ve Yaşanabilir' bir Bursa hayaliyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alinur Aktaş, yeşilin en çok Bursa'ya yakıştığını söyledi. Geçtiğimiz dönem 1.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü verdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Sözlerini tutmayanların aksine bu hedefimizin iki katından fazla yeşil alanı yani 3.2 milyon metrekare yeni yeşil alanı şehrimize kazandırdık. Bursa artık 5 yıl öncesinden çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. Yeni dönemde de 3.5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü hemşerilerimize veriyorum. Yeşile doyamayan kadrolar olarak ne kadar üstüne çıkacağımızı inanın ben de kestiremiyorum" diye konuştu. Bursa'da 'yeşil mavi bir ağ' oluşturacaklarını anlattı. Başkan Aktaş, "Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Cilimboz Deresi, Gökdere, Balıklıdere, Hacıvat Deresi güzergahlarında oluşturacağımız yeşil alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, peyzaj düzenlemeleriyle vatandaşlarımız yeşil ve mavinin bu eşsiz güzelliğini şehrimizin dört bir yanında yaşayacak. Şehrimizin bütününe yaydığımız bu yeşil ağı, yine şehir bütününe yayacağımız tematik parklarımız, bölge parklarımız ve yeşil alan düzenlemeleriyle bütünleştirerek yeşili günlük yaşamın bir parçasına dönüştürüyoruz. Parklarımızı afet durumlarında kullanılmak üzere deprem parkı altyapısına kavuşturuyoruz. Şehrimizin dört bir yanında milyonlarca metrekare park projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi. İHAYeni dönemde en az 11 tane yeni bölge parklarını şehre kazandıracak. İşte o parklar:Yunuseli ÇamlıkDemirciGöçmen KonutlarıHasköy Mesire AlanıŞirinevlerHasanağa KızılcıklıBüyükbalıklıBalkanBalat, DoğanköyKarapınarSamanlı