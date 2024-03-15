Kaçak anne-oğul New York’ta görüldü

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C., ülke gündeminde yerini korurken annesi Tok ile birlikte kaçtığı ABD'de görüntülendi. Kemerburgaz'da ATV sürüşü sırasında arızalanan araçları için yol kenarında duran gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan T.C., kazanın ardından çağırdığı annesi Eylem Tok ile birlikte olay yerinden ayrılmıştı.Kaçarken kazazedelerin telefonlarını topladığı da iddia edilen anne Tok, oğlu ile birlikte apar topar Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişti. Hakkında Interpol aracılığı ile yakalama ve iade kararı çıkarılan Eylem Tok ve T.C. ABD'nin New York şehrinde ABD saatiyle 17.30 sularında bir araca bindikleri sırada görüntülendi.Sosyal medya hesabından "Oğlum Timur her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve cezam neyse çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor" diyen Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin rahat tavırları dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili açıklamasında Eylem Tok ve T.C.'nin iadesi için çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.Hakkında yurtdışı yasağı getirilen baba Bülent Cihantimur, ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi. Cihantimur'un ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tayyar Öz ve fenomen eşi soruşturmasında dosyadaki 13 şüpheliden biri olduğu ve hakkında 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan yurtdışına çıkış yasağı getirildiği de öğrenildi.