Reklama para çok Ankara’ya hizmet yok! Mansur Yavaş fotoğraf asmadık yer bırakmadı

Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kullanarak yaptığı iddia edilen bu reklam çalışması, Ankara'da adeta görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaşmış durumda. Daha önceki açıklamalarında "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsin, Ankara halkının parasıyla ne reklam yaparız, lüks ve şatafatla işimiz olmaz" şeklinde konuşan Yavaş'ın, şimdi bu açıklamalarıyla çeliştiği görülüyor.
Ankara'daki seçim hazırlıkları devam ederken, bu billboard tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yavaş'ın, Cumhur İttifakı Başkan Adayı Turgut Altınok'un reklamlarının önüne kaçak billboard koydurduğu iddiaları da sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.
SEÇİMİ KAYBETME KORKUSU SARDI
Milletin parasıyla reklam yapmam diyen CHP'li Yavaş'ın fotoğrafları, şehrin pek çok noktasında göze çarpıyor. Bu durum seçimi kaybetme korkusu mu yaşamaya başladı sorularını akıllara getiriyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde tartışmalara neden oluyor. Türkiye'nin 31 Mart'ta gerçekleştireceği yerel seçimler öncesi, bu türden polemiklerin artması ise siyasi atmosferi daha da ısındırıyor.
KENDİ SÖZLERİ KENDİNİ ELE VERİYOR
Mansur Yavaş ise , "Belediye'nin parasıyla falan asla reklam yapmadım. Bizim Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Reklama para harcamadık. Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa kendisi için harcıyordur, ben halkın parasını reklama harcamayı zul görüyorum" ifadeleriyle durumu savundu.
DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?
Ancak halkın gözlemlediği gibi, Yavaş'ın Ankara'nın her yerine astığı reklamların maliyeti merak konusu. Bu devasa büyüklükteki reklam çalışmasının maliyeti henüz net bir şekilde ortaya çıkarılmış değil. Ancak kamuoyu, bu tartışmanın daha da derinleşmesini bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, Ankara'da siyasi atmosferin giderek ısındığı ve yerel seçimlere doğru tansiyonun arttığı gözlemleniyor.