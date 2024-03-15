SON DAKİKA | Türkiye bu skandallar zincirini konuşuyor! Para Ekrem İmamoğlu’nun en yakınından: O detay ilk kez ortaya çıktı

PARANIN NEREDEN TEMİN EDİLDİĞİNİ BİLMİYOR

Para sayımının bitmesinin ardından il binasını satın alan CHP tarafının temsilcisi olarak nakden haricen 15 milyon 510 bin Türk liralık tutanağı imzaladığını aktaran Nas, "Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yok. Ayrıca buna ilişkin resmi bir yetkim de yok. Ben sadece avukatın ofisinde bulunan kişiler arasında parti içerisinde en yüksek konumda bulunduğum için tutanağı ben imzaladım. Bu konuda tek bildiğim tek husus paranın Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğidir." dedi.

TAKİBİ KAPORA ALANA KADAR YAPMIŞ

Paranın Türk lirası ve Euro olarak teslim edilmesine karşın makbuzun sadece TL cinsinden hazırlanması hakkında bilgisine başvurulan Nas, kaparo tesliminden sonra partini binasının resmi olarak satın alma sürecini takip etmediğini, binanın ne kadara satın alındığını ve paranın hangi yolla teslim edildiğini bilmediğini söyledi.

CAN POYRAZ BENZER İFADE VERDİ

Can Poyraz ise ifadesinde, Özgür Nas'ın çağrı üzerine Nas ile birlikte söz konusu ofise gittiğini, paraların ofise Fatih Keleş tarafından bir çanta içinde getirildiğini söyledi. Poyraz, "Ofiste bulunma sebebimizin o tarihlerde yeni alınacak olan İl Binasının kaporasını verilmesi olduğunu biliyordum. Ancak parayı Fatih Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum." dedi.

Poyraz, parayı çantadan çıkarıp masaya kendisinin koyduğunu ancak paranın miktarını ve cinsini hatırlamadığını belirterek herhangi bir belge veya tutanağa imza atmadığını kaydetti.