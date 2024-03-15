SON DAKİKA | Türkiye bu skandallar zincirini konuşuyor! Para Ekrem İmamoğlu’nun en yakınından: O detay ilk kez ortaya çıktı

Son dakika haberi... CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Mustafa Can Poyraz'ın önceki gün ifade vermesinin ardından bugün de Fatih Keleş ifade verdi. İşte o ifadeler…
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Mustafa Can Poyraz'ın önceki gün ifade vermesinin ardından bugün de Fatih Keleş ifade verdi.
Özgür Nas, ifadesinde görüntülerin çekildiği öne sürülen 2019'da, CHP Genel Merkezi'nden arandığını ve partinin İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak CHP İl Binasının satın alınmasıyla ilgili kapora ödemesi yapılırken orada bulunması gerektiğinin söylediğini kaydetti. Mustafa Can Poyraz ile 9 Aralık 2019 tarihinde binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı olan Gökhan Taşkapan'ın ofisine gittikleri belirten Nas, paraların ofise Fatih Keleş tarafından getirildiğini, para sayımı sırasında avukatın masasının önünde para sayanların arkasında oturduğunu ve sayımın bitmesini beklediğini vurguladı.
PARANIN NEREDEN TEMİN EDİLDİĞİNİ BİLMİYOR
Para sayımının bitmesinin ardından il binasını satın alan CHP tarafının temsilcisi olarak nakden haricen 15 milyon 510 bin Türk liralık tutanağı imzaladığını aktaran Nas, "Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yok. Ayrıca buna ilişkin resmi bir yetkim de yok. Ben sadece avukatın ofisinde bulunan kişiler arasında parti içerisinde en yüksek konumda bulunduğum için tutanağı ben imzaladım. Bu konuda tek bildiğim tek husus paranın Fatih Keleş tarafından ofise getirildiğidir." dedi.
TAKİBİ KAPORA ALANA KADAR YAPMIŞ
Paranın Türk lirası ve Euro olarak teslim edilmesine karşın makbuzun sadece TL cinsinden hazırlanması hakkında bilgisine başvurulan Nas, kaparo tesliminden sonra partini binasının resmi olarak satın alma sürecini takip etmediğini, binanın ne kadara satın alındığını ve paranın hangi yolla teslim edildiğini bilmediğini söyledi.
CAN POYRAZ BENZER İFADE VERDİ
Can Poyraz ise ifadesinde, Özgür Nas'ın çağrı üzerine Nas ile birlikte söz konusu ofise gittiğini, paraların ofise Fatih Keleş tarafından bir çanta içinde getirildiğini söyledi. Poyraz, "Ofiste bulunma sebebimizin o tarihlerde yeni alınacak olan İl Binasının kaporasını verilmesi olduğunu biliyordum. Ancak parayı Fatih Keleş'in parayı nereden getirdiğini ve nasıl temin ettiğini bilmiyorum." dedi.
Poyraz, parayı çantadan çıkarıp masaya kendisinin koyduğunu ancak paranın miktarını ve cinsini hatırlamadığını belirterek herhangi bir belge veya tutanağa imza atmadığını kaydetti.
(Fatih Keleş)
İMAMOĞLU'NUN KASASI FATİH KELEŞ
İmamoğlu'nun 'kasa'sı olarak Fatih Keleş verdiği ifadede; dönemin Beylikdüzü İlçe Başkanı olan şuan CHP İstanbul Milletvekili olan Turan Taşkın Özer'in kendisine İstanbul İl Binasının satın alımıyla ilgili Türkiye genelinde bağış kampanyası düzenlendiğini, partinin bu amaçla bağış topladığını söylediğini aktardı.
(Turan Taşkın Özer)
İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
"TEK BAŞIMA TAŞIYAMAYACAĞIM MEBLAĞ"
Keleş; "Özer, İl Başkanlığı ile iletişime geçip paraları onların dediği yere götürmemi söyledi. Ben de bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas bana konum vererek paraları oraya getirmemi istedi. Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım ve meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP'de herhangi bir resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz'ı arayarak bana eşlik etmesini rica ettim. İkimiz de ayrı araçlarla söz konusu ofise gittik." şeklinde konuştu.
TUTANAĞI GÖRMEMİŞ
Paraları sayarak teslim almadığını belirten Keleş; "Nasılsa il yönetimi biliyordur diyerek gerek duymadım. Ben ofise gittiğimde İstanbul İl Yönetiminden Özgür Nas ve Can Poyraz orada bekliyorlardı. Farklı çantalardan Türk lirası, Euro, dolar cinsinden paralar çıktı. Para en az 3-4 defa sayıldı. İlden gelen arkadaşlar konuya hakimdir diyerek çok önemsemedim. Ofiste 1 saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etmişler. Ben bu tutanağı görmedim. Parti il binasının daha sonra hangi tarihte resmi olarak satın alındığını, ne kadar ve ne yolla ödendiği hakkında bilgim yok. Çünkü satın alma sürecini İstanbul İl Başkanlığı yürütmekteydi." ifadelerini kullandı.
KOMPLO İDDİASI
Keleş, olayın kamuoyundaki yankısına ilişkin komplo iddiasında bulunarak "Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum" diyerek kendini savundu.