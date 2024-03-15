TBMM Başkanı Kurtulmuş, sağlıkçılarla buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Kurtulmuş, Türkiye'de son yıllarda sağlık sektörünün büyük atılım içinde olduğuna dikkati çekti. Şehir hastanelerinin ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan hastanelerin, canla başla çalışan sağlık personelinin gayretleriyle yoğun hizmetler verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartlarının yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'deki sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi için TBMM olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz" dedi.