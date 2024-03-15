Terör elebaşı Karayılan’dan CHP-DEM ittifakına destek: Umarım iyi sonuç alacaklar





Terör örgütü PKK cephesinden de sık sık ittifaka destek açıklamaları geliyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, yaklaşan yerel seçimleri 'tarihi bir dönem' olarak niteleyip "Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli" diyerek CHP ve DEM arasındaki kent uzlaşısına destek istedi.

"İYİ BİR SONUÇ ALACAKLARDIR"



Murat Karayılan "Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" sözleriyle CHP - DEM ittifakına başarı diledi.