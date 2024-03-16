CHP’li meclis üyeleri DEM için çalışıyor

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile işbirliği yapan CHP'de skandallar bitmiyor. Yapılan ittifak çerçevesinde Mersin'in Akdeniz ilçesinde düşük profilli 'tavşan aday' çıkararak Akdeniz ilçesini DEM'e peşkeş çeken CHP'liler, kendi adayı yerine DEM Parti adayı ile seçim çalışmalarına katılıyor.CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Bayram Yıldırmaz'ın, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" diyerek İstiklal Marşı okumayan DEM Parti belediye başkan adayı Nuriye Arslan ile DEM Parti Mersin milletvekili Ali Bozan'ın yanında DEM Parti için oy istediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Akdeniz ilçesinde tavşan aday çıkartan CHP'nin, seçmeninden belediye başkanlığı için DEM Parti'ye, meclis üyeliği için CHP'ye oy vermesini istediği belirtiliyor. Yıldırmaz'ın DEM'lilerle Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde yaptığı seçim çalışmaları da bu iddiaları güçlendirdi. DEM milletvekili Ali Bozan'ın, CHP'li Yıldırmaz'ın ve Nuriye Arslan'ın olduğu seçim çalışmasına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.