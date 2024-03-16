Ekrem İmamoğlu’nun kirli rant ağı deşifre oldu: 4 başlıkta gruplandırdılar! İşte o isimler

Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor.

CHP'deki para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken, olayın "kahramanları" ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı.

RANT AĞI 4 BAŞLIKTA GRUPLANDI

Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap ise Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.

İŞTE O İSİMLER!