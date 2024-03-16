Eşi ve oğlu yurtdışına kaçan babadan çağrı: Adalete teslim olun

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışmasının ardından annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu, Eylem Tok ile 2011 yılında boşandığını belirten Cihantimur, "Bursa'da yaşıyorduk. Boşanmamızın ardından önce ben daha sonra Eylem ve oğlum İstanbul'a taşındı. Benim babam ve oğlumla çok yakın ilişkim var. Oğlumla ilgilenmek için hayatıma kimseyi almadım. Velayeti annesinde olmasına rağmen okul ücretini ben öderim. Hatta kendisine araç ve şoför tahsis ettim" dedi.Cihantimur ifadesinin devamında, "Ayşe Ceren Saltoğlu benim çalışanımdır. Eylem ile de sadece sanat faaliyetleri için diyalog kurmuşlardı. Dışarıda görüştüklerinden haberdar değilim. Ben olayı öğrendiğimde Eylem'in evinde Ayşe'yi görünce şaşırdım. Ayşe'ye 'Eylem senin patronun' gibi bir şey söylemedim. Olay günü ameliyatı yaptım, yorgunluktan uyuya kalmışım. 00.30 sıralarında Eylem aradı ve hemen gel Timur kaza yapmış dedi. Timur ile de temas kuramıyorum çünkü annesinin yanında. Ama oğlumla en son irtibat kurduğumda Türkiye'ye dönmek istediğini bana ısrarla söylemiştir. Ben her türlü yardıma hazırım. Oğlumun da dönmesini istiyorum. Ben oğlumla sık sık irtibat kuran bir insanım. Bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu. Adalete teslim olacaklarına inanıyorum" dediği öğrenildi.Cihantimur ifadesinin ardından 'Suçluyu kayırma' suçundan adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cihantimur'a dosya üzerinden verilen yurtdışı çıkış yasağı tebliğ edilip, haftada bir karakola imza tedbirin konulması talep edildi. Öte yandan kazanın faili ve arkadaşlarının olay sonrasında ambulans çağırmak yerine "Böyle şansı ..." diyerek küfürlü video çektikleri ortaya çıktı.