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Giriş Tarihi: 16.3.2024 18:10

FETÖ’nün firari polis memuru yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik operasyonlarına devam ederken firari mensuplarının yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. FETÖ’nün firari polis memuru Ünsalan Özkan’ın yakalanmasının ardından bir başka firari polis memuru Samet Ünsal saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Ünsal’ın 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün firari polis memuru yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari mensuplarını yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmasında; FETÖ mensubu olan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Ünsalan Özkan'ın yakalanmasının ardından bir başka firari isim olan ihraç polis memuru Samet Ünsal'a yönelik çalışma gerçekleştirdi.

FETÖ FİRARİLERİ TEK TEK YAKALANIYOR

Firari Ünsal'ın, Etimesgut İlçesi'nde saklandığını belirlemesi üzerine operasyon düzenleyerek gözaltına alındı. Ünsal'ın 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi. Ankara emniyetindeki adli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen Ünsal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’nün firari polis memuru yakalandı
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