Gaziemir Belediye Başkan adayı Doğan gençlerle buluştu

Gaziemir'in gençleriyle buluşan ve onların beklenti ve taleplerini dinleyen Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, ilçenin geleceğine yönelik önemli projelerini gençlerle paylaştı. Gençlerin yaşam kalitesini artırmak ve potansiyellerini desteklemek amacıyla hazırlanan bu projelerin ilçenin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Doğan, Gaziemir'in geleceğine değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

"GENÇLERİMİZ BİLGİYLE DONANMIŞSA, İLÇEMİZİN GELECEĞİ DE AYDINLIK OLACAKTIR"

Gaziemir'in geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, ''Gençlerin heyecanı, enerjisi ve vizyonu, ilçemizi daha da ileri taşıyacak olan en büyük güç. Gençlerimizin beklenti ve taleplerini dinledik, ilçemizi nasıl daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirebileceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için, sağlam bir eğitim altyapısı şarttır. Bu doğrultuda, ücretsiz wifi hizmeti sağlayarak, bilgiye erişimi kolaylaştıracak ve ortak ders çalışma alanları oluşturacağız. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimiz bilgiyle donanmışsa, ilçemizin geleceği de aydınlık olacaktır. Ayrıca, gençlerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak adına, zengin kitap arşivine sahip modern kütüphaneler kuracağız. Okumanın gücünü ve önemini biliyoruz. Kitaplar, gençlerimizin ufuklarını genişletecek, düşünme ve analiz yeteneklerini güçlendirecektir.'' dedi.

"GENÇLERİMİZİN KATILIMIYLA, GAZİEMİR'İ DAHA YAŞANABİLİR BİR İLÇE HALİNE GETİRECEĞİZ"

Sporun gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için vazgeçilmez bir unsur olduğunu ifade eden Doğan, ''Bu sebeple, ilçemizin sağlıklı yaşam ve spor kültürüne katkıda bulunacak olan Spor Kompleksi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu kompleks, çeşitli spor branşlarını destekleyecek ve gençlerimizin spor yapma imkanlarını artıracaktır. Aynı zamanda 'Mutlu Gaziemir' vizyonumuz doğrultusunda, kapalı yüzme havuzu projemizle gençlerimizin yüzme yeteneklerini geliştirecek ve spor yapma imkanlarını dört mevsim boyunca sunacağız. Gençlerimizin desteği ve katılımıyla, Gaziemir'i daha yaşanabilir, daha güzel bir ilçe haline getireceğimize inanıyorum.'' Dedi.