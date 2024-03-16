Hatay anketinde Lütfü Savaş detayı! CHP’ye şok: Fark 16 puana çıktı

Hatay'da yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP, YÜZDE 55 İLE KAZANDIĞI HATAY'I KAYBEDİYOR

Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor.