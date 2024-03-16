İzmir’de hayat duracak... 6 bin belediye işçisi üçüncü kez iş bırakacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 30'luk maaş artışını kabul etmeyen sendika eylem kararı aldı. Sendikaya üye işçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saat süreyle iş bıraktı. Geçtiğimiz günlerde taraflar tekrar masaya otursa da sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı.

250 OTOBÜS SEFERE ÇIKMAYACAK

Sendikadan yapılan açıklamada 19 Mart Salı günü sabah iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre 19 Mart Salı günü 6 bin işçi iş bırakacak. İş bırakma eylemine kadrosu İZULAŞ şirketinde bulunan 250 otobüs şoförü de destek verecek. Otobüsler Salı günü kontak kapatıp sefere çıkmayacak. Salı sabahı Konak Pier önünde toplanan işçiler buradan Hisarönünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da yer aldığı Egemenlik evine yürüyecek. Sendika burada basın açıklaması yapıp oturma eylemi gerçekleştirecek.

SOYER'İN MAKAMININ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR

Konuya ilişkin Belediye-İş Sendikası İzmir Şubelerinden ortak açıklama geldi. Sendika büyükşehir belediyesinin devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hayat gerçeklerine aykırı ücret teklifinde ısrar ettiğine dikkat çekti. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada: "Sendikamız üye, yönetici ve temsilcileri alın terinin hakkını almak, kararlılığını dosta düşmana göstermek için 19 Mart 2024 Salı günü saat 10:00'da Konak Pier Binası önünde toplanarak yürüyüş gerçekleştirecektir." İfadelerine yer verildi. Yürüyüşün ardından saat 11:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde binlerce emekçinin oturma eylemi başlatarak belediye yönetiminin uzlaşmaz tutumunu protesto edeceklerini belirten sendika yönetimi gerçekleştirecekleri eylemin emekten yana tüm herkesin davetli olduğunu duyurdu. Sendika uzlaşma olmaması halinde eylemlerin giderek aratacağını da sözlerine ekledi.