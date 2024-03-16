Kaçak villada seçim korkusu

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nu seçim telaşı sardı. Bölge sakinlerinden edinilen bilgilere göre; Mahiroğlu, izinsiz ve projesiz şekilde kaçak olarak İstanbul Boğaz'ına dikmeye çalıştığı kaçak villanın inşaatını sık sık denetime gidip işçilere, "Hadi, çabuk olun, seçim yaklaştı. Bitirmemiz lazım" dedi. Bölgede yaşayanlar son günlerde Mahiroğlu'nun gergin tavırlar içerisinde olduğunu da söyledi.Mahiroğlu'nun kaçak inşaatındaki işlemler, SABAH'ın duyurduğu bilirkişi raporunda da ortaya konmuştu. İnşaat alanında keşif yapan 3 kişilik bilirkişi heyeti, keşif çalışmasının ardından hazırladığı raporda, yapı tatil tutanağında aykırı ilave edilen 297 metrekarelik bir alan olduğu ancak bu alana bilirkişi heyetinin giremediği vurgulanmıştı. Mahiroğlu'nun bu bölgeyi özel toplantılar için tasarlattığı öne sürüldü.Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan Mahiroğlu, mahkemeye kaçak villa inşaatıyla ilgili ne proje, ne tadilat belgesi ne de izin belgesi sunmamıştı. Villanın çatı katında yaptığı ilave kat düzenlemesinin ruhsata aykırı olduğunu bilmediğini öne süren Mahiroğlu, bu işlemin bilgisi dışında, görevlendirdiği mühendis tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek suçu mühendise atmıştı. Yapının imara aykırı olduğunu öğrendikten sonra yıkarak eski haline getirdiğini iddia eden Mahiroğlu, bunun dışında ruhsata aykırı bir durum olduysa da haberinin olmadığını savunmuştu.