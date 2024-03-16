Kasa Ekrem İmamoğlu ailesine çok yakınmış! Fatih Keleş, İmamoğlu’nun babasıyla Kaz Dağları’nda arsa almış

EKREM İMAMOĞLU, "KAZ DAĞLARINI CANIMIZ GİBİ KORUMALIYIZ" DEDİ, KAZ DAĞI YAKINLARINDA AĞAÇ KATLİAMI YAPTI



Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. İmamoğlu ailesi, 10 villayı ağaç katliamı yaparak dikmişti. Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'na ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği tespit edildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor..





Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. Villalar 3 katlı ve havuzlu. Hasan İmamoğlu'na ait 10 villanın bulunduğu alan, Google Earth'ün 18 Ağustos 2016 tarihli fotoğrafında çam ve meşe ağaçlarının olduğu açıkça görülüyor. Google Earth'ün, 9 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta, 599 ada 1 parselde; villa yapımına başladığı görülüyor. Son fotoğrafta ise İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları'nda 599 parsel ada, 1 parselde 10 villasının bitmiş durumda olduğu görülüyor..





CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ağustos 2018 tarihinde; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin" ifadelerini kullanmıştı.