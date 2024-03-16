Haberler Gündem Haberleri Rant ağı, Kaz Dağı’na uzandı
Giriş Tarihi: 16.3.2024

Rant ağı, Kaz Dağı’na uzandı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Rant ağı, Kaz Dağı’na uzandı
Para sayma skandalının kilit ismi Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı. Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 m2'lik konut alanı 493 m2'nin Fatih Keleş, 987 m2'si Hasan İmamoğlu, 493 m2'si ise Mehmet Murat Çalık tarafından alındı. Edremit Belediyesi'ne ait 264.56 m2'lik arsanın da Belediye'nin 2 Şubat 2021 tarihli kararıyla Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'a satıldığı tespit edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rant ağı, Kaz Dağı’na uzandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA