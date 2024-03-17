Cefasını çektik sefasını birlikte süreceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde '5126 Bağımsız Bölümün Temel Atma ve Yıkım Töreni'ne katıldı. İstanbul'u korumak ve yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını belirten Kurum şöyle konuştu:Derdimiz İstanbul'u afetlere hazırlamak, 16 milyon İstanbullunun hayatını güvence altına almak. Derdimiz İstanbul, dermanımız İstanbulludur. Bunun için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. İstanbul'a eser ve hizmet siyasetiyle güvenli, yeşil ve çevre dostu hayat alanları kazandırıp yeni bir tarih yazacağız.İstanbul'da 650 bin konut acilen dönüştürülmeli. Mevcut CHP'li İBB yönetimi İstanbul'un dönüşümü için hiçbir şey yapmadı. Durumun ciddiyetinin bile farkında değiller. İstanbulluları 5 yıl boyunca sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. 'Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' dediler, 5 binini bile yapmadılar. '15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz' dediler, sözlerini tutmadılar. Üstelik milletimizle dalga geçer gibi 'Hatırlamıyoruz' dediler.Birileri 'Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak' diyor? Defalarca anlatmamıza rağmen anlamayanlara bir kez daha tane tane anlatıyorum. Bu 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ yapacak. 250 binini özel sektörümüzle yapacağız. Geriye kaldı 100 bin. Bunu da sosyal konut olarak inşa edeceğiz. Evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımıza ucuza kiralayacağız. İstanbul'un kaynağını, İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz.İstanbullulara söz veriyorum; bu kentin 5 yıldır cefasını birlikte çektik, önümüzdeki 5 yılda ise sefasını birlikte süreceğiz. Güzelliklerini birlikte yaşayacağız. İstanbul'umuzun sokaklarında huzur ve güven dolana kadar, deprem riski ortadan kalkana kadar, trafik çilesi bitene kadar bir elimizle yerin üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerini yapacağız, diğer elimizle metro şantiyelerinde gece gündüz çalışıp İstanbul'un geleceğini inşa edeceğiz.Murat Kurum akşam da Bakırköy'de düzenlenen Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu'nun (ASAD) iftar programına katıldı. Ardından Bayrampaşa'da Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti.Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz; yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Ben inanıyorum ki, 31 Mart'ta İstanbullular 'Onlar dün bizim geleceğimizi unuttu, ama ben bugün bu sandıkta onların yaptıklarını unutmayacağım' diyecektir. 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar, ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim' diyecektir. 'Bir oyum var, o da güvenli yuvalara' diyecektir.