Çekmeköy’de Taşdelen Yenidoğan Köprülü Kavşağı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Çekmeköy Şile Otoyolu üzerinde yapımı tamamlanan Taşdelen, Alemdağ, Yenidoğan Köprülü kavşağı, tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği vaatleri hatırlamadığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İBB'nin Çekmeköy'de yapmaya çalıştığı kavşaktan hala haber olmadığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 14 kilometrelik Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metrosunun birkaç gün içinde açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Şile Otoyolu üzerindeki Çekmeköy, Taşdelen, Alemdağ Yenidoğan Kavşağı, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda davetli katıldı.

"VERDİĞİ VAATLERİ HATIRLAMIYOR"

Açılışta konuşan aynı zamanda projenin temelini 1 yıl önce atan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Ne yazık ki İstanbul'umuz, son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor, çile çekiyor. Adam verdiği vaadi hatırlamıyor. Mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkûm etti. Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde her geçen gün korku filmlerini aratmayan sahnelerle karşılaşıyoruz. Bırakın araç trafiğini çözmeyi kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Mevcut CHP'li aday, yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir Başkan döneminde temelleri atılan metro projelerinin "temelini ben attım, sıfırdan yaptım" diye yalan söylüyor. Bir yanda verdiği vaatleri hatırlamıyor ama bizim temelini attığımız işlerin temelini 'Ben attım' diyerek yalan söylüyor.

Bu yarı zamanlı Belediye başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi bile yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Bu yönetim 2019'da göreve geldiğinde Mahmutbey - Mecidiyeköy hattının yüzde 99 tamamlanmıştı, Dudullu Bostancı hattının yüzde 70 tamamlanmıştı, Rumeli Hisarı Fünikülerin ise yüzde 50 tamamlanmıştı. Yani bitirdiğim dediği proje sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettirdiği projeler var ki, onları saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz" dedi.

"ÇEKMEKÖY'Ü ÇİLEDEN KURTARACAK"

CHP'li yönetimin israfı bitirdik sözlerini eleştiren Murat Kurum, "Reklama, deprem bütçesinin 2 katını harcayan bunlar değil mi? İsrafı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon TL para harcayıp israf eden de bunlar. 2 günlük konsere 550 milyon TL harcadılar. Kimseyi işten çıkartmayacaklardı binlerce kişiyi işten çıkarttılar" diye konuştu. Açılışı yapılan Çekmeköy Taşdelen, Alemdağ Yenidoğan Kavşağı hakkında konuşan Kurum, "Bugün hep birlikte açılışını yaptığımız Taşdelen-Yenidoğan-Alemdağ Kavşağı bunun en somut, en güzel örneğidir. Bu kavşağımız; Çekmeköy'ü trafik çilesinden kurtaracak. Yine Ekşioğlu, Alemdağ, Çatalmeşe, Nişantepe, Taşdelen, Sultançiftliği ve Güngören mahallelerimize girişleri çok daha kolaylaştıracak. Böylece bölgedeki trafik sorunu çözüme kavuşacak" diye konuştu.

"İBB'NİN KAVŞAĞINDAN SES YOK"

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çekmeköy hızla büyüyor. Bu sürekli gelişen yapısını destekleyen karayolu yatırımı kapsamında İstanbul- Şile arasındaki devlet yolunda Çekmeköy geçişinde köprülü kavşak projemizi hayata geçirdik. 118 metrelik iki adet köprünün yer aldığı ve bağlantı yollarıyla birlikte 950 metreye ulaşan Çekmeköy Taşdelen Alemdağ köprülü kavşağımızı inşa ettik. Hemen biraz ileride Büyükşehir Belediyesinin başladığı kavşaktan hala ses seda yok. Biz başladık ve bitirdik" ifadelerini kullandı.

ARNAVUTKÖY HAVALİMANI METROSU AÇILIYOR

Büyük bir müjdenin haberini veren Bakan Uraloğlu, "Birkaç gün içerisinde Arnavutköy – İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da İstanbulumuza kazandırıyoruz. İstanbul'a birilerinin 5 yılda kazandırdığı sadece 8 kilometre. 8 kilometre raylı sistem hattı uzunluğunu biz tek bir projemizle bile geçiyoruz" diye konuştu.