Eski başkan yardımcısı da Kaz Dağları talanında başrolde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 'kasa'sı olarak anılan ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde bir ofise getirdiği yüklü miktardaki para sayma görüntüleriyle gündem olan CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, İmamoğlu'nun ailesine de yakın olduğu belgelendi. Keleş'in İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı.Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 m2'lik konut alanının Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı öğrenildi. Kaz Dağları'nın hemen yakınında bulunan arsanın 493,91 m2'sinin Fatih Keleş, 987,83 m2'sinin Hasan İmamoğlu, 493,91 m2'sinin Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı belirlendi.Edremit Belediyesi'ne ait 264,56 m2'lik arsanın da belediyenin 2 Şubat 2021 tarihli kararıyla Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'a satıldığı tespit edildi. Şu an Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Çalık, İmamoğlu ilçenin belediye başkanıyken yardımcısıydı.Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 3 katlı ve havuzlu 10 villası bulunuyor. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor. İmamoğlu ve babasına ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği tespit edildi.SABAH, Kaz Dağları'nın hemen yanında İmamoğlu ailesinin 10 villa kondurduğu dev arazide çam ve meşe ağaçlarını nasıl kestiğini manşetine taşımıştı.