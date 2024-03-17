Kalıcı refah artışı sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'na katıldı. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde kalıcı refah artışı sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu:Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdir. Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgından, bölgesel savaşlara, küresel ekonomik krizden, asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik. Asgari ücreti yüzde yüz artırarak 17 bin liraya çıkardık. Memurlarımızın aylıklarında ise Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladık.Emeğin karşılığı kadar önemli bir diğer konu, emeğin müdafaasıdır. Bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikalarımız ve konfederasyonlarımız yine bizim dönemimizde rahat bir nefes alabilmiştir. İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi. Her toplu görüşmemizde yeni imkanlar getirerek memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz.Ülkemiz ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleriyle karşılaşıyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir. 7. dönem kamu toplu sözleşmesiyle üye sayısı yüzde 2'yi geçen sendikaların mensuplarına aylık 538 lira ödeme yapıyorduk. Ancak bu düzenleme ana muhalefet partisinin başvurusundan dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal etti. Bu iptal kararı ile ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimiz maalesef 345 lira daha az aylık alacak. Bu da 2 yıllık toplu sözleşme sürecinde memurumuzun 8 bin 280 lira kaybı anlamına geliyor. Biz memurlarımızın haklarını genişletmek için gayret ederken muhalefet ise bunları Anayasa Mahkemesi'ne götürerek budamaya çalışıyor. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi bize karşı kışkırtmak için meydanlarda atıp tutuyorlar. Ama mahkeme kapılarını aşındırmaktan da maalesef geri durmuyorlar. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Ancak bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz" şeklinde konuştu.Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl yaptığımız 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağlamıştık. Yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırmıştı. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge vermiştik. Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Çalışma hayatının en önemli istişare mekanizmalarından olan çalışma meclisi toplantısını en son 2019 yılında Emek Dünyamızın tüm temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirmiştik. Çalışma meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüz yılı temalı 13. toplantısını da önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Bunun yanında enfilasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.