Bakan Göktaş’tan atama müjdesi

Vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin Türkiye için büyük fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu cuma, yani Mart ayının 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.