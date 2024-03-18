Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı! "Çanakkale'deki eşsiz başarı direniş ruhuna da ilham vermiştir"

İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.

İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur.