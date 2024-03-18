CHP’de bağımsız aday rahatsızlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu gösterildi. Öte yandan Bakırköy'de yerel seçimlere bağımsız aday olarak giren Recep Çolak'ın CHP kanadında rahatsızlıklara neden olduğu ve doğup büyüdüğü Bakırköy'de oyları bölerek dengeleri değiştirebileceği kulislerde konuşuluyor.

AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala il ve ilçe belediyelerinde adaylar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İstanbul Bakırköy'de de adaylar arasındaki yarış sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Dr. Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışmaları ile gündeme geldi ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden aday gösterilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Ayşegül Özdemir Ovalıoglu gösterildi.

RECEP ÇOLAK

BAĞIMSIZ ADAY RAHATSIZ ETTİ

Öte yandan Bakırköy'de seçime tek bağımsız aday olarak giden ve doğup büyüdüğü ve çalıştığı ilçede saha çalışmalarını sürdüren Recep Çolak'ın CHP tarafında rahatsızlıklara yol açtığı iddia edildi. Geçtiğimiz dönemde belediyeden yeterli hizmet alamadığı için alternatif arayan Bakırköylüler rahatsızlıklarını ve sorunlarını her fırsatta dile getirirken bağımsız aday Çolak'ın ilçede dengeleri değiştirme ihtimali CHP teşkilatınında memnuniyetsizliğe neden oldu.

BÜLENT KERİMOĞLU