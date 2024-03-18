CHP’de yeni skandal! Maaş aldıkları belediyeye aylardır uğramıyorlar

Nilüfer Belediyesinin Bilgi İşlem Müdürlüğünde kadrolu personel olarak çalışan Sedat Akar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kadrolu personelleri Mustafa Gazioğlu ve Barış Yankı İçöz'ün Bozbey'in seçim çalışmalarında aktif rol üstlendikleri ve aylardır, düzenli maaş aldıkları belediyedeki işlerine gitmedikleri ortaya çıktı. Seçim çalışmaları kapsamında Belediye personellerini yanına alan CHP'li aday Mustafa Bozbey'in, vatandaşa hizmeti ne kadar geri planda tuttuğu da gözler önüne serilmiş oldu.