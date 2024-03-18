CHP’deki kirli para trafiğinde İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü ifade verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.

CHP İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş,

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın basın danışmanı Can Poyraz savcılığa ifade vermişti.



İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor. Para sayma videosundaki İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Yılmaz, soruları yanıtsız bıraktı.