CHP’li Lütfü Savaş’a şantaj suçlaması

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, mevcut başkan ve CHP Lütfü Savaş'ı hedef alarak, tehdit edildiği, şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Eski milli futbolcu Zan dün akşam avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, son bir haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını söyledi. Bu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Daha önce adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim.Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum" dedi. Bu durumu TİP'le paylaştığını belirten Zan, "Yanımda durduklarını' söylediler. Ancak şahıslar bana sahte bir kayıtla şantaj yapıp adaylıktan çekilmemi, çekilmezsem daha önce söyledikleri gibi aileme ve bana zarar verecekleri, basın yoluyla itibar suikastı yapacakları tehdidinde bulundular. Ben de suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Hedefinden sapmadığını vurgulayan Zan, "Yarın(bugün) sabahtan itibaren daha kararlı şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğim" ifadesini kullandı. TİP'in "Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" açıklamasına da tepki gösteren Zan, geri adım atmayacağını açıkladı. TİP bu uçaklamayı yapsa da listeler kesinleştiği için Zan'ın ismi oy pusulasında yer almayı sürdürecek. SABAH